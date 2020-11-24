Умерла автор известного учебника по английскому языку Наталья Бонк

Автор известного советского учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте института.

«На 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», - говорится в сообщении.

Бонк работала в Академии внешней торговли, где и написала по госзаказу тот самый учебник, «который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский».

В сообщении вуза также отмечается, что ее учебник был крайне популярен в Советском Союзе. Некоторые даже размещали объявления в газетах, готовые обменять серебряный подстаканник на «Учебник Бонка».