В Париже предложили заменить витражи Нотр-Дама работами современных художников

В Париже архиепископ Мишель Опти предложил заменить уцелевшие после пожара в Нотр-Даме витражи на работы современных художников.

Архиепископ также инициировал создание комиссии по разработке будущего интерьера собора. Он выступил с предложением добавить Нотр-Даму современный стиль, установив дизайнерские скамейки с подсветкой и сделать современные гардеробы и туалеты для посетителей, передает издание Le Parisien.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля, его тушили в течение 12 часов и полностью ликвидировали только на следующий день. Огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.