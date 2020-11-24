В Париже предложили заменить витражи Нотр-Дама работами современных художников
В частности говорится о тех витражах, которые были созданы в 1850-х годах по эскизам реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка.
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В Париже архиепископ Мишель Опти предложил заменить уцелевшие после пожара в Нотр-Даме витражи на работы современных художников.
Архиепископ также инициировал создание комиссии по разработке будущего интерьера собора. Он выступил с предложением добавить Нотр-Даму современный стиль, установив дизайнерские скамейки с подсветкой и сделать современные гардеробы и туалеты для посетителей, передает издание Le Parisien.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля, его тушили в течение 12 часов и полностью ликвидировали только на следующий день. Огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.