Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за сотрудничество Турции и России по Ливии

В ходе телефонных переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопросы сотрудничества стран по вопросам поддержания единства и целостности Ливии. В администрации турецкого лидера отметили, что для разрешения конфликта в Сирии необходимо предпринять «быстрые и конкретные шаги» - как в случае с конфликтом в Нагорном Карабахе.

«Для сохранения единства и целостности Ливии необходимо поддерживать сотрудничество между Турцией и Россией как на политическом, так и на военном уровне», - говорится в сообщении администрации.

Также президенты обсудили вопросы о разрешении кризиса в Нагорном Карабахе. В администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган намерен организовать совместный с Россией центр мониторинга, который позволит контролировать ход соблюдения перемирия в зоне конфликта.