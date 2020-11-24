Стали известны подробности о мужчине, удерживавшем детей в Колпине

Стали известны первые подробности о семье мужчины, который удерживал детей в квартире в Колпине. По данным правоохранительных органов, мужчина вместе со своей женой приехали из Архангельской области и полтора года проживали на съемной квартире, где и произошел захват.

Известно, что мужчина работал охранником и имел лицензию на ношение огнестрельного оружия. В ходе операции по обезвреживанию это вызвало опасения, что мужчина мог быть вооружен, однако эта информация не подтвердилась.

Ранее прокурор Колпинского район рассказал о ходе проведения операции по обезвреживанию преступника. По словам сотрудника правоохранительных органов, ему удалось не только убедить мужчину сдаться, но и впоследствии выяснить его мотивы.