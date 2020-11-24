Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама: боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что за последние сутки террористы совершили 33 обстрела в Идлибской зоне деэскалации.

«Зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра*", из них 18 в провинции Идлиб , девять - в провинции Латакия, четыре - в провинции Алеппо и два обстрела в Хама», - уточнил он на брифинге.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Также Гринкевич уточнил, что подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж в провинции Алеппо - из Аджами в направлении Авшария и Каракозак.

Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Элеваторалия и обратно.

*Запрещенная на территории России террористическая организация