Российский пианист номинирован на «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее соло исполнение классической музыки». Об этом сообщили организаторы на официальном сайте премии во вторник.

В такой же номинации были представлены немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит за альбом «Бетховен: полные сонаты для фортепиано», американский исполнитель также российского происхождения Кирилл Герштейн за альбом Adès: Concerto for Piano and Orchestra.

В январе 2018 года Трифонов уже получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».



В возрасте 20 лет Трифонов был номинирован сразу на три престижных конкурса: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве. На каждом из них он получил наивысшую награду.