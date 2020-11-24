Нарышкин уличил «заклятых партнеров» СВР в провокациях и шантаже

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж.

На просьбу сравнить методы деятельности российской разведки и ее конкурентов он ответил, что «спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов. Но именно примерно одинаковый».

Как высказался глава внешней разведки России в наборе «"заклятых партнеров" и их союзников всегда имеется в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций и неприкрытого шантажа».

Ранее глава СВР заявил о попытках Запада сорвать соглашения по Карабаху. По его словам, армянских и азербайджанских националистов пытались убедить, что нужно идти до конца.