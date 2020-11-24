Байден заявил, что США вновь будут лидировать в мире

Джо Байден, кандидат от демократов на президентских выборах в США, заявил о том, что Соединенные Штаты вновь будут лидировать в мире и противостоять своим противникам.

«Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников», - сообщил политик в ходе выступления в Вилмингтоне, штат Делавэр.

Также Байден сообщил, кого он планирует назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы. Должность госсекретаря может занять Тони Блинкен, а советником президента по нацбезопасности станет Джейк Салливан.