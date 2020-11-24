Прокурор рассказал, как ему удалось обезвредить мужчину, захватившего шестерых детей в Колпине

Прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга Игорь Ивкин рассказал журналистам о ходе задержания мужчины, который удерживал в квартире шестерых детей, угрожая топором. По словам сотрудника правоохранительных органов, ему удалось не только убедить мужчину сдаться, но и впоследствии выяснить его мотивы.

«Когда мне представилась возможность пообщаться с лицом, удерживающим детей, я начал беседу и убедил его, никакая жизненная ситуация не может поставил жизни детей под угрозу. Тем более, когда речь идет о его собственных детях» - сообщил Ивкин журналистам.

Ранее сообщалось, что мужчина в течение нескольких часов удерживал шестерых детей в квартире. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже, после переговоров, он сдался полиции.