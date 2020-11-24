В Питере из-за ДТП образовалась пробка длинной в семь километров
Авария произошла на внешнем кольце КАД в районе Кудрово.
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В Санкт-Петербурге образовалась семикилометровая пробка из-за массового ДТП. Движение по скоростной магистрали затормозили более десяти столкнувшихся друг с другом машин.
Очевидцы зафиксировали происшествие. На кадрах видны его последствия.
На место аварии прибыли две пожарные машины и машина скорой помощи.