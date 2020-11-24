Мишустин поручил до конца ноября утвердить правила работы отраслей экономики в период пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца ноября подготовить и утвердить правила работы отраслей экономики в условиях пандемии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина во вторник.

«Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор», - говорится в сообщении.

Часть новых поручений Михаила Мишустина касаются и лекарств. Из сообщения известно, что Минпромторг и Федеральная налоговая служба продолжат отслеживать ситуацию с медикаментами.

Ранее Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Сервис разработан при участии Минздрава и называется «Госуслуги.COVID трекер».