Мишустин поручил до конца ноября утвердить правила работы отраслей экономики в период пандемии
Необходимость новых правил связана с тем, что процент заболеваемости COVID-19 остаётся высоким у работающих граждан.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца ноября подготовить и утвердить правила работы отраслей экономики в условиях пандемии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина во вторник.
«Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор», - говорится в сообщении.
Часть новых поручений Михаила Мишустина касаются и лекарств. Из сообщения известно, что Минпромторг и Федеральная налоговая служба продолжат отслеживать ситуацию с медикаментами.
Ранее Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Сервис разработан при участии Минздрава и называется «Госуслуги.COVID трекер».