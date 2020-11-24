Дурицкая рассказала о подробностях убийства Немцова

Анна Дурицкая, подруга Бориса Немцова и свидетельница его убийства, рассказала о подробностях трагедии. По словам девушки, во время убийства окружающие никак не реагировали на происходящее.

«Водитель снегоуборочной машины просто стоял и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны» - сообщила Дурицкая во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Также Дурицкая сообщила, что ей не поступали угрозы или предложения ничего не говорить об убийстве Немцова.

В июле 2020 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова. Отмечается, что прокуратура настаивала на пожизненном заключении.