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Нейросеть Google научилась писать стихи

Ирина Киселенко
20:37 24.11.2020
Новый сервис работает на основе искусственного интеллекта.
Нейросеть Google научилась писать стихи
© Фото: pixabay.com

Компания Google запустила сервис, который может сам придумывать стихи, пока только на английском.

Для начала пользователь должен выбрать несколько американских поэтов (например, Роберта Фроста, Эмили Дикинсон, Эдгара Аллана По), чье творчество вдохновляет. Затем нужно составить структуру стиха, указав желаемую стихотворную форму (четверостишие, двустишие, свободная), число слогов и ритм.

По итогу пользователю остается «вдохновить» поэтов прошлого, придумав только первую строку. Остальные предложат «музы», выбранные на первом этапе. Результат можно оформить в качестве картинки и сохранить.

Ранее глава отдела поиска корпорации Google рассказал об обновлении сервиса Google Maps. В приложении появится система определения загруженности локаций, работающая в реальном времени. Раньше карта показывала лишь недельную статистику. Представители компании сообщаили, что новая функция будет запущена до конца 2020 года.

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