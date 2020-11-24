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Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус

Алексей Курильченко
20:22 24.11.2020
Ученый опроверг теорию о существовании различных типов COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Профессор кафедры «Вирусология», доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал «Звезде» некоторые распространенные заблуждения о COVID-19. В первую очередь ученый опроверг теорию о различных штаммах коронавируса в Китае и Европе – заболевание пришло из Азии и его структура не могла мутировать за столь короткий промежуток времени.

Ученый подтвердил, что некоторые люди могут быть носителями инфекции, при этом не проявляя никаких признаков заболевания. Также Аграновский объяснил, как Китаю удалось избежать второй волны коронавируса.

«В Китае очень мобилизованное общество – все делают то, что им сказали. В этом китайское общество коренным образом отличается от российского или европейского. По имеющейся информации, Китаю удалось справиться с коронавирусом за счет введения и соблюдения жестких мер» - сообщил Аграносвкий.

Ученый подчеркнул, что о реальной ситуации в Китае достоверное неизвестно, но если полагаться на имеющуюся информацию, то можно действительно говорить о победе над вирусом в стране.

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