Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, удерживаемых в Колпине

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о состоянии детей из Колпино, которых накануне насильно удерживали в квартире. По ее словам, все шестеро детей находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает.

«Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы» - сообщила Кузнецова.

Также омбудсмен подчеркнула, что семье должна быть оказана максимальная помощь, чтобы дети поскорее вернулись к обычному образу жизни.

Ранее с Следственном комитете озвучили возможный мотив мужчины – поводом для удержания детей могла послужить ревность.