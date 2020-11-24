В стране и мире Барабанщик группы Metallica сообщил о работе группы над новым альбомом Ирина Киселенко Предыдущий альбом группы «Hardwired… to Self-Destruct» был представлен около четырех лет назад. © Фото: Brent Perniac AdMedia Globallookpress Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих сообщил, что группа уже месяц работает над новым альбомом. «Мы пишем его уже две или три недели. И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, что погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план. Я жду с нетерпением результата», — рассказал Ульрих. По его словам, фанаты группы уже в скором времени услышат новый альбом. Группа надеется сделать «прекрасную запись», которая сможет немного «поменять этот мир», несмотря происходящие в нем события. «Сделать даже не то, что всех зажигает, а то, что зажигает лично меня», — пояснил барабанщик. Ранее жительница Канады прогнала дикую пуму включив на своем телефоне песню группы Metallica «Don’t Tread On Me», после чего хищник скрылся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика