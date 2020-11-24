Опубликованы фото квартиры, в которой мать заперла сына на пять дней

В СК Москвы опубликовали фотографии квартиры, в которой мать заперла ребенка на пять дней. По сообщению ведомства, он находился в ужасных условиях – в квартире царил беспорядок, повсюду были разбросаны вещи.

© СК РФ

Ранее сообщалось, что что женщина оставила ребенка запертым в квартире и «едой на пару дней». Все это время женщина ночевала у знакомого, а до этого – прямо на улице.

© СК РФ

Все дни мальчик ожидал появления мамы, однако когда дома закончилась вся еда, решил кричать о помощи, стуча во входную дверь. В настоящий момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится в филиале Детской городской больницы №9.