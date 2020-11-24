Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа

Археологи утверждают, что Голиаф на самом деле обладал ростом около 7 футов и 10 дюймов и вряд ли заслуживает титула «гигант».

Однако поскольку люди в то время были ниже ростом, возможно, его рост был гигантским по сравнению с ними. К примеру, рост самых высоких игроков НБА всех времен, Манута Бола и Георге Муресана, исчисляется 7 футами и 7 дюймами. Помимо прочего, рост самого высокого человека в истории человечества, Роберта Уодлоу, составлял 8 футов и 11 дюймов.

Археологи отмечают, что результаты раскопок в библейских местах зачастую свидетельствуют о том, что большая часть Библии была основана на приукрашенных или преувеличенных для драмматического эффекта фактах.

Голиаф описывался как «четыре локтя и пядь» высотой.

В прошлом году в Телль эс-Сафи были раскопаны ворота в родной город Голиафа - Геф. Стены стояли на расстоянии 2,38 метров друг от друга - 7 футов и 10 дюймов. Это является современным эквивалентом четырех локтей и пяди.

Археолог Джеффри Чедвик из Университета Бригама Янга утверждает, что это может считаться показателем того, насколько высок был Голиаф на самом деле.

Авторы Ветхого Завета хотели проиллюстрировать истинные размеры и силу воина и поэтому сравнили его с защитным барьером Гефа, считает профессор Чедвик.

«Древний писатель использовал настоящую архитектурную метрику того времени, чтобы описать рост Голиафа, вероятно, чтобы указать, что он был таким же большим и сильным, как стены его города», - цитирует Daily Star слова профессора.

Эта теория в целом была встречена с интересом другими профессорами. Однако исследователь Ветхого Завета Гэри Арбино отметил, что профессору Чедвику «необходимо провести больше исследований, чтобы выйти за рамки интригующей идеи».

Он также подчеркнул, что необходимо признать, что фраза «четыре локтя и пядь» является общей и символизировала величину и силу в то время.