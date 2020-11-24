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В штате Юта обнаружили загадочный металлический монолит

Алексей Курильченко
18:54 24.11.2020
Необычный объект заметили во время наблюдения с вертолета за миграцией парнокопытных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Utah Department of Public Safety

В американском штате Юта обнаружили загадочный металлический монолит высотой около трех метров. О находке сообщили экологи - они обнаружили объект во время наблюдения с вертолета за миграцией парнокопытных. Стальная структура, воткнутая в землю, была замечена среди гор.

На данный момент не сообщается точное расположение объекта – для исключения потока туристов к месту нахождения находки. По мнению пользователей соцсетей, монолит напоминает аналогичный объект из фильма «Космическая одиссея 2001 года» режиссера Стенли Кубрика - согласно сюжету, черный монолит стал причиной эволюции человечества.

Ученые устанавливают причины появления объекта и прорабатывают самые разные теории. По мнению представителей руководства штата, монолит является незаконно установленным арт-объектом.

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