В стране и мире Власти Колпинского района рассказали о состоянии детей, которых мужчина удерживал в квартире Ирина Киселенко Детей доставили в больницу, где будет оказана медицинская помощь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валентин Егоршин, РИА Новости Глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий рассказал о состоянии шестерых детей, которых мужчина насильно удерживал в квартире.

«Самое главное, что дети в порядке, дети здоровы. Они убыли в детскую больницу №22, где им будет оказана помощь, в том числе психологическая поддержка, потому что дети попали в очень сложную психологическую ситуацию. Прекрасные мальчишки, один другого меньше. Визуально обошлось без трагедии. Это самое главное событие, главный результат», - сообщил глава Колпинского района. Ранее в полицию Колпинского района поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире шестерых детей. В СК сообщили о возможных мотивах для удержания детей. По версии следствия мужчина мог совершить преступление из-за ревности к жене. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика