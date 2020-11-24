В Донбассе стороны конфликта не достигли договоренностей по обмену пленными
Ранее в украинской делегации призывали осуществить обмен до наступления Нового года.
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Сторонам не удалось договориться о проведении очередного обмена между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом. Об этом заявила по итогам переговоров трехсторонней Контактной группы во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Наши оппоненты все вопросы и призывы координатора просто проигнорировали», - сказала Морозова.
Ранее украинская сторона заявила, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом должен пройти до 24 декабря текущего года.