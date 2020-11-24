В Донбассе стороны конфликта не достигли договоренностей по обмену пленными

Сторонам не удалось договориться о проведении очередного обмена между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом. Об этом заявила по итогам переговоров трехсторонней Контактной группы во вторник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Наши оппоненты все вопросы и призывы координатора просто проигнорировали», - сказала Морозова.

Ранее украинская сторона заявила, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом должен пройти до 24 декабря текущего года.