Трамп готовит новый крупный иск по выборам

Штаб президента США Дональда Трампа готовит новый иск, раскрывающий, по его мнению, фальсификацию избирательных бюллетеней.

«Они на 100% правы, но мы упорно сражаемся. Наш крупный иск, раскрывающий в мельчайших подробностях мошенничество с бюллетенями и другое, скоро будет подан», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также еще раз добавил, что считает выборы сфальсифицированными.

Ранее Трамп заявил о возможности изменить итоги выборов в США. Он подчеркнул, что собранных доказательств о фальсификациях в день выборов достаточно для того, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и в стране в целом. Тем не менее Трамп дал распоряжение «делать, что нужно по первоначальным протоколам» для передачи власти Джо Байдену.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги до сих пор не объявлены. Некоторые первые лица государств уже поздравили Байдена с избранием на пост президента.