США ввели санкции в отношении трех российских организаций
По данным госдепа США, поводом для санкций послужило «нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения.
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Государственный департамент США распорядился ввести санкции в отношении трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Информация была размещена на сайте Федерального реестра США.
Под ограничения попали компании «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group. Согласно документу, ограничения предусмотрены третьим разделом закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Поправки вступили в силу 6 ноября.
Данный закон запрещает американским структурам вести дела с компаниями, подозреваемыми в нарушении, а также запрещают выдачу лицензий на передачу товаров, находящихся на экспортном контроле.