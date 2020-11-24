США ввели санкции в отношении трех российских организаций

Государственный департамент США распорядился ввести санкции в отношении трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Информация была размещена на сайте Федерального реестра США.

Под ограничения попали компании «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group. Согласно документу, ограничения предусмотрены третьим разделом закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Поправки вступили в силу 6 ноября.

Данный закон запрещает американским структурам вести дела с компаниями, подозреваемыми в нарушении, а также запрещают выдачу лицензий на передачу товаров, находящихся на экспортном контроле.