Астрономы впервые обнаружили «суперпланету» с помощью радиотелескопа



Астрономы из Института радиоастрономии Нидерландов сообщили об обнаружении «суперпланеты» - космического объекта, размеры которого могут превышать размеры Юпитера в 75 раз. Также ученые именуют подобные космические объекты как «коричневые карлики» или «неудавшиеся звезды» - из-за невозможности свечения.

Как отмечает издание Independent, полноценные звезды способны излучать тепло за счет ядерных реакций, в то время как планеты лишь отражают свет звезд. «Суперпланеты» в свою очередь, сопоставимы размеры с некоторыми звездами, однако не в состоянии поддерживать ядерную реакцию.

Новый объект получил название «Елегаст» и код BDR J1750+3809. Это первый объект подобного размера, обнаруженный с помощью радиотелескопа - раньше «суперпланеты» обнаруживались с помощью инфракрасных систем наблюдения.