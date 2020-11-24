В СК сообщили в возможных мотивах мужчины, удерживавшего детей в Колпине

Замруководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина сообщила о возможных мотивах для удержания шестерых детей в петербургском Колпине. По словам представителя ведомства, мужчина мог совершить преступление из-за ревности к жене.

«Один из мотивов - это ревность. Он лечился... И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия» - цитирует слова Гилиной агентство РИА Новости.

Также она отметила, что полиция рассматривала вариант штурма квартиры, но это план было принято реализовать только в крайнем случае.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал шестерых детей. Позже преступник сдался полиции.