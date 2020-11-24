Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами

На официальной встрече с журналистами вероятно будущий президент США Джо Байден появился на публике в нестандартных носках.

Он был одет в темно-синий пиджак, голубую рубашку, серые брюки и классические ботинки-лоферы. Костюм Джо Байдена был дополнен ярким аксессуаром. Из-под брюк были видны синие носки с паттерном в виде голубых собак.

Внешний вид избранного главы государства привлек внимание журналистов и пользователей Сети. «Своими носками славился Джордж Буш. Может, Байден будет следующим?», «Да он задает тренды!», - написали они в Twitter.

Ранее Джо Байден представил новых кандидатов на ключевые посты в администрации.