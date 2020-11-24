Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», - говорится в сообщении.

В ходе разговора был также рассмотрен вопрос о дальнейших шагах по оказанию гуманитарной помощи населению.

Ранее 10 ноября главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня и боевых действий на территории всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.