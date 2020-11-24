Клуб «Манчестер Сити» предложит Месси десятилетний контракт

Руководство футбольного клуба АПЛ «Манчестер Сити» намерено предложить Лионелю Месси контракт сроком на десять лет. Об этом сообщает издание The Times.

Согласно плану руководства, Месси будет выступать не только за «Манчестер Сити», но и за клубы, входящие в состав City Football Group. В данной группе состоят девять клубов, включая американский «Нью-Йорк Сити» и австралийский «Мельбурн Сити».

По мнению руководства команды, подписание контракта с Месси позволит повысить доходы от рекламных контрактов и поможет с приобретением других игроков. После завершения карьеры аргентинец получит возможность стать послом клуба «Манчестер Сити».