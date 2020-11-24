Диетолог рассказала о вреде дорогой красной рыбы

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Звезде» о том, на что следует обращать внимание при покупке рыбы. Диетолог отметила, что зачастую дорогая красная рыба выращивается вне естественных условий обитания на фермерских хозяйствах, что напрямую влияет на ее состав.

«Дорогая рыба, такая как форель или семга, не всегда является лучшим вариантом для покупки. Как правило эти виды выращиваются в хозяйствах - из-за этого мясо рыбы получается жирным. Промысловая рыба гораздо более сбалансирована по составу полезных веществ и содержанию жира», - отметила Макиша.

Диетолог посоветовала россиянам приобретать более дешевую горбушу и засаливать ее самостоятельно - этот вид рыбы добывается исключительно в естественных условиях, что благоприятно влияет на жировой состав. Также Макиша посоветовала обращать внимание на калорийность рыбы - если на упаковке указана жирность более 250 ккал, это может означать, что рыба выращивалась на аквахозяйстве.