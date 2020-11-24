Умер актер Владимир Фирсов из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
Актер Владимир Фирсов скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности в воскресенье. Медики, прибывшие в квартиру, не смогли помочь ему.
Тело актера было отправлено на медицинскую экспертизу. В настоящее время полиция проводит проверку.
Прощание с Фирсовым состоится 26 ноября в 9.30 в ведомственном морге Академии им. И.М. Сеченова. Гражданская панихида пройдет в 12.20 в крематории Николо-Архангельского кладбища. Об этом сообщили в союзе Гильдии актеров кино России.
Владимир Фирсов родился 14 марта 1944 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Работал в концертных организациях и в театрах Москвы. За свою карьеру исполнил более 60 ролей в кино и театре. Исполнял одну из ролей в знаменитом фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».