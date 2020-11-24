В стране и мире Умер актер Владимир Фирсов из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Ирина Киселенко Владимир Фирсов умер в своей квартире на улице Народного Ополчения в Москве. © Фото: Тот самый Мюнхгаузен (1979), Марк Захаров, Мосфильм Актер Владимир Фирсов скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности в воскресенье. Медики, прибывшие в квартиру, не смогли помочь ему. Тело актера было отправлено на медицинскую экспертизу. В настоящее время полиция проводит проверку. Прощание с Фирсовым состоится 26 ноября в 9.30 в ведомственном морге Академии им. И.М. Сеченова. Гражданская панихида пройдет в 12.20 в крематории Николо-Архангельского кладбища. Об этом сообщили в союзе Гильдии актеров кино России.



Владимир Фирсов родился 14 марта 1944 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Работал в концертных организациях и в театрах Москвы. За свою карьеру исполнил более 60 ролей в кино и театре. Исполнял одну из ролей в знаменитом фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика