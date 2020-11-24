В стране и мире Удерживавший детей в Колпино мужчина сдался полиции Алена Миронова По предварительным данным, пострадавших нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" ДЕТИ КОЛПИНО Мужчина, удерживающий в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался. «В результате переговоров мужчина вышел из квартиры, сдался правоохранительным органам. По предварительным данным, пострадавших нет», - сказал «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко. Ранее в полицию Колпинского района поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. Прокуратура Санкт-Петербурга начала процессуальную проверку по факту произошедшего. Мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика