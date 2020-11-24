Момент смертельного ДТП с внедорожником и пешеходами попал на видео

Момент ДТП, в ходе которого внедорожник наехал на пешеходов на улице Маршала Бирюзова в Москве, попал на видео.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил о том, что в результате столкновения один человек погиб, трое получили ранения.

По данным очевидцев, внедорожник вылетел на тротуар после столкновения с другим автомобилем, после чего заехал на лестницу магазина. На данный момент водители опрашиваются.