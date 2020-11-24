Россиянам упростят получение пособий на детей

Жителям России упростят систему получений пособий по уходу за детьми и единовременной выплаты при рождении. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов «360».

«Нет никакой необходимости ездить гражданам по учреждениям, получать справки и приносить их чиновникам, когда все эти данные и так у них есть», — сказал депутат.

По его словам, вся информация хранится в базах данных и государственных системах. Сведения о рождении ребенка или работе поступают в Пенсионный фонд, где могут рассчитать размер пособия и начать его выплачивать. После расчета все денежные средства поступят на карту «Мир», информация о которой также есть у ведомства.

«Нет необходимости личного присутствия где-либо. Для этого нужно войти в личный кабинет и подать заявление», — подчеркнул Нилов.

Ранее Минтруд рассказал о новом механизме получения выплат по больничным. Прямые выплаты по больничным будут производиться из Фонда социального страхования в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя. Об этом заявили в министерстве труда и социальной защиты.