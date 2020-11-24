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Бросившая сына одного в квартире москвичка ночевала на улице и выгуливала собаку знакомого

Алена Миронова
16:34 24.11.2020
Женщина раскаивается в содеянном и отказываться от ребенка не собирается.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

Жительница Москвы, оставившая своего ребенка одного в квартире на 5 дней, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого - прямо на улице.

«Задержана была, когда выходила с собакой. От знакомого. Собака оставалась у него на передержке. Последние два дня провела у знакомого», - заявила женщина.

Она добавила, что знала, где находится ее сын, ведь у него не было ключей. Женщина оставила ему еды на пару дней.

«Плохо себя почувствовала. Головокружение. Нет, не попросила (помощи у врача - ред.)», - объяснила мать свой поступок.

Женщина заявила, что любит сына и не знает, почему оставила его одного.

«Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу. Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались», - добавила она.

Ранее стало известно о том, что 31-летняя женщина заперла своего сына одного в квартире в Москве на Новоорловской улице. За пять дней она ни разу не появилась дома.

Детские крики услышал сосед, вышедший покурить на лестничную клетку. Все дни мальчик ожидал появления мамы, однако когда дома закончилась вся еда, решил кричать о помощи, стуча во входную дверь. В настоящий момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится в филиале Детской городской больницы №9.

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