Запущено приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

На сервисах Google Play и App Store теперь можно будет скачать специальное приложение «Госуслуги. COVID трекер», которое можно использовать для мониторинга общения с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Данное приложение было разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Минздрава России.

С помощью данной технологии можно регистрировать контакты за счет устройств окружающих людей с использованием Bluetooth. Пользователи приложения могут добровольно сообщать о наличии у них COVID-19, оставаясь при этом анонимными.

Делясь информацией о своем заболевании человек также предоставляет доступ к данным о своих перемещениях. Находившиеся рядом с зараженным в последние две недели пользователи получат уведомления об этом без подробных данных о контакте. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее высокая заболеваемость коронавирусом отмечается среди работающих россиян от 30 до 64 лет.