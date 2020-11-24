Патологоанатом рассказал, почему тело умершего от COVID-19 опасно для окружающих

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде», почему тело человека, умершего от коронавируса, может быть опасно для окружающих. По его словам, на теле человека даже после смерти остается большое количество высокозаразных частиц.

«Это означает, что при нарушении процедуры техники вскрытия существует вероятность попадания вируса в воздух» - отметил Эдигер.

Врач призвал патологоанатомов проводить все процедуры с соблюдением техник безопасности, включая ношение средств защиты и применения большого количества дезинфицирующих веществ. Родственникам умершего рекомендуется исключить любые контакты с телом для обеспечения собственной безопасности.