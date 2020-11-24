«Тайная комната» инженера Тэнди: как опыт с инфразвуком объяснил появление призраков

В 1980 году британский инженер Вик Тэнди установил, что низкочастотные инфразвуковые шумы становятся причиной возникновения у человека видений или наступления панических атак. Своей теорией ученый объяснил явление «потустороннего присутствия». По его мнению, низкие частоты, не воспринимаемые ухом человека, вполне способны влиять на его психику и нервную систему.

В 2008 году, через три года после смерти Тэнди, британские ученые провели эксперимент, подтвердивший его теорию на практике: они построили специальную комнату, атмосферу в которой умышленно создали гнетущей, и разместили в ней несколько источников инфразвука. 79 добровольцев провели в ней несколько часов.

Постепенно каждый из них начал испытывать те или иные галлюцинации, как зрительные и слуховые, так и тактильные. Видения не были одинаковыми, но испытывались всеми.

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