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«Тайная комната» инженера Тэнди: как опыт с инфразвуком объяснил появление призраков

Егор Левин
15:55 24.11.2020
79 добровольных участников эксперимента начали видеть призраков и ощущать прикосновения после некоторого времени, проведенного в помещении с низкочастотным шумом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 1980 году британский инженер Вик Тэнди установил, что низкочастотные инфразвуковые шумы становятся причиной возникновения у человека видений или наступления панических атак. Своей теорией ученый объяснил явление «потустороннего присутствия». По его мнению, низкие частоты, не воспринимаемые ухом человека, вполне способны влиять на его психику и нервную систему.

В 2008 году, через три года после смерти Тэнди, британские ученые провели эксперимент, подтвердивший его теорию на практике: они построили специальную комнату, атмосферу в которой умышленно создали гнетущей, и разместили в ней несколько источников инфразвука. 79 добровольцев провели в ней несколько часов.

Постепенно каждый из них начал испытывать те или иные галлюцинации, как зрительные и слуховые, так и тактильные. Видения не были одинаковыми, но испытывались всеми.

Смотрите о том, почему практически каждый второй россиянин верит в потусторонние силы, в новом выпуске программы «Скрытые угрозы». В нем ведущий Николай Чиндяйкин также расскажет, что 14% россиян и вовсе уверяют, что лично видели призраков, домовых или слышали звуки непонятного происхождения. Смотрите выпуск на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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