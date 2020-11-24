В стране и мире В МВД рассказали подробности инцидента в Колпине, где мужчина удерживает шестерых детей Ирина Киселенко Мужчина удерживает шестерых детей, забаррикадировавшись в квартире в городе Колпино. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Сообщение об удержании детей поступило сегодня в 12.12 от жительницы города Колпино. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко. «В полицию Колпинского района сегодня около 12.12 поступило сообщение от местной жительницы, которая проживает на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит», - сообщил Степченко. На место оперативно выехали сотрудники полиции для разбирательства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика