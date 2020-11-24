Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве
Один человек погиб, трое пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места происшествия.
ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова. Внедорожник выскочил прямо на тротуар, заехав на лестницу магазина после столкновения с другим автомобилем.
В настоящий момент водители автомобилей опрашиваются.