Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места происшествия.

ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова. Внедорожник выскочил прямо на тротуар, заехав на лестницу магазина после столкновения с другим автомобилем.

В настоящий момент водители автомобилей опрашиваются.