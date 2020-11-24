Мишустин потребовал установить приемлемую цену на вакцину от коронавируса

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса потребуется четкая координация действий на всех уровнях – от разработчиков до поставщиков. Об этом он заявил в ходе встречи с производителями вакцин.

Также Мишустин подчеркнул важность обеспечения приемлемой цены для вакцины – на это неоднократно обращал внимание президент России Владимир Путин. Для проведения вакцинации потребуется обеспечить оборудованием все субъекты РФ, отметил премьер-министр.

«Каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для ее перевозки по всей цепочки от производства до медицинских учреждений», - уточнил Мишустин.

Также премьер-министр добавил, что вакцинация в России будет проходить добровольно, а возможность привиться должна быть обеспечена «в каждом регионе нашей страны и у каждого человека».