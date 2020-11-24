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Лавров сообщил о готовности России соблюдать ДОН даже после выхода из него США

Алексей Курильченко
15:28 24.11.2020
По мнению главы МИД, США систематически нарушают договоренности, которые могли бы обеспечить мировую стабильность.
Лавров сообщил о готовности России соблюдать ДОН даже после выхода из него США
© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Договор об открытом небе «почил в бозе» из-за действий США. По мнению главы МИД, данный документ являлся одним из инструментов поддержания мировой стабильности, а в США уже систематически принимают решения об отмене подобных договоренностей, точно так же, как это произошло с ДРСМД.

«И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией – опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно», - сообщил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Россия готова продолжать сотрудничество с другими странами в рамках ДОН даже после выхода США, отметил Лавров. Однако это потребует от оставшихся участников неукоснительного соблюдения требований документа.

Также Лавров отметил, что в Кремле не считают трагедией возможность выхода США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

«Если США сломают и последний остающийся пока еще до 5 февраля договор - о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), это будет их решением, которое мы, конечно же, оцениваем негативно. Но никакой трагедии в этом мы не усматриваем», - пояснил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Москва готова искать возможности установления новых договоренностей и обсуждения ситуации в сфере стратегической стабильности, но в случае необходимости «Россия готова обеспечить свою безопасность».

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