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Во Владивостоке полностью восстановили подачу тепла

Ирина Киселенко
15:26 24.11.2020
Жильцам будет сделан перерасчет за время отсутствия отопления.
Во Владивостоке полностью восстановили подачу тепла
© Фото: Татьяна Меель, РИА Новости

Во Владивостоке была восстановлена подача тепла в последнем районе города. Об этом сообщил руководитель МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Михаил Никуленко во вторник.

«На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода», - рассказал Никуленко.

По его словам возможно в отдельных домах еще недостаточная подача тепла в батареях, но эту ситуацию выравнивают.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил наладить внутридомовые системы теплоснабжения всем управляющим компаниям.
Для жителей будет сделан перерасчет за время отсутствия отопления, а ВПЭС компенсирует эти затраты, в том числе на обеспечение топливом дизель-генераторов.

Ранее в Приморье без света остались 169 тысяч жителей. Отключения электроэнергии зафиксированы в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем из-за неблагоприятной погодной ситуации.

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