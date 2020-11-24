Путин наградил собравшую врачам более 4,5 млн рублей ветерана ВОВ

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу из Санкт-Петербурга.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Зинаида Корнева смогла собрать более 4,5 миллиона рублей на помощь заразившимся COVID-19 врачам и их семьям. При помощи внучки она завела канал на YouTube, где рассказывала истории о войне.

Прошедшая войну зенитчицей-наводчицей 98-летняя Корнева вдохновилась поступком британского ветерана Второй мировой Тома Мура. В честь столетия Мур сто раз прошел вокруг сада во внутреннему дворике, призвав оказать поддержку медработникам.