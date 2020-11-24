Павел Прилучный рассказал о своем состоянии после операции

Известный актер Павел Прилучный, госпитализированный в Москве, сообщил, что в настоящий момент восстанавливается после операции и уже в ближайшее время вернется к нормальной жизни.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там, что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся», - написал актер в своем Instagram.

Он подчеркнул, что реальные детали произошедшего пригодятся больше для работы правоохранительных органов.

Ранее агент Прилучного назвала причину госпитализации актера. По ее словам, на актера напали неизвестные. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.