Полиция оцепила территорию дома в Колпине, где мужчина удерживает шестерых детей

В жилом доме в Колпине вооруженный топором мужчина удерживает собственных детей. Супругу, которая также проживает с ними в квартире, он выгнал на улицу. По информации полиции, инцидент произошел на улице Пролетарской в доме № 73, и на данный момент мужчина все еще не отпустил детей и не выдвинул никаких требований.

Территория вокруг дома перекрыта, сотрудники полиции не подпускают никого близко. Правоохранители продолжают следить за развитием событий.

Ранее в СМИ появилась информация, что удерживающий своих детей отец может находиться в состоянии алкогольного опьянения.