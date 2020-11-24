В стране и мире Маневры в Черном море: завершились совместные российско-египетские учения «Мост дружбы-2020» Андрей Аркадьев Береговая и морская части тренировок впервые прошли в Черном море с 17 по 24 ноября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Отряд кораблей ВМС Египта вышел из порта Новороссийск и взял курс на черноморские проливы. Вместе с российскими моряками представители Арабской республики участвовали в учениях «Мост дружбы». Мероприятия проходили с 17 ноября. Военнослужащие во время учений отражали атаку катеров условного противника, отрабатывали досмотр подозрительных судов и проводили спасательную операцию. Такие совместные маневры в Черном море проходили впервые. В составе отряда кораблей ВМС Египта в учениях был задействован фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми». От российской стороны участвовали экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «Профессор Николай Муру». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика