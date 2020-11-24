Путин призвал страны мира устранить разногласия и двигаться вперед

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с рядом заявлений на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, которая прошла в Кремле. Российский лидер отметил, что от проведения мероприятия решили не отказываться, несмотря на пандемию коронавируса. Путин лично поздравил послов с началом дипломатической миссии в России и пожелал им успеха.

Также Путин сообщил, что все конструктивные инициативы, предложенные послами иностранных государств, получат поддержку РФ.

«Вы можете быть уверены, что все ваши конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и широкой общественности нашей страны», - сообщил президент России.

Путин призвал иностранных партнеров «устранять имеющиеся разногласия, несмотря на имеющиеся трудности» и отметил, что в нынешней ситуации особенно востребован настрой на честное взаимодействие партнеров и продвижение объединяющей международной повестки дня.