В стране и мире СМИ: удерживающий детей в квартире в Колпине мужчина пьян Валентина Пескова Мужчина удерживает шестерых детей, забаррикадировавшись в квартире в Санкт-Петербурге. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Согласно предварительной информации, мужчина, который удерживает шестерых детей в квартире дома на улице Пролетарская в Колпине, находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания «Фонтанка.ру», по имеющимся данным большую часть своей жизни мужчина проработал охранником. Кроме того, он также открывал свое охранное предприятие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика