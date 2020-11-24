Захвативший шесть детей в Колпине мужчина вооружен топором - СМИ
Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в квартире, вместе с ним находятся шесть детей.
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Мужчина, который забаррикадировался в квартире Санкт-Петербурге с шестью детьми, вооружен топором. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
По его словам, на месте ждут психолога, чтобы вести переговоры со злоумышленником.
Мужчина удерживает шесть детей в Колпине в квартире дома, расположенного по улице Пролетарская. По неподтвержденной информации, он находится в состоянии алкогольного опьянения.