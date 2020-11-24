В Кремле рассказали, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции в качестве добровольца.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно», — объяснил Песков журналистам.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая поставка вакцин от COVID-19 планируется в последних числах ноября или в декабре. Вакцинация силовиков и медицинских работников уже началась.